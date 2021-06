tmw radio Empoli Ladies, Polli: "Ho trovato l'accordo, rimarrò anche il prossimo anno"

vedi letture

Elisa Polli, attaccante dell'Empoli Ladies, ha parlato a Tutto Calcio Femminile su TMW Radio. L'intervista inizia dalla stagione appena conclusa: "Ho giocato solamente il girone d'andata, perché poi ho avuto una frattura al quinto metatarso del piede nella partita contro la Fiorentina che alla fine è stata operata, tenendomi fuori tanti mesi. Avevo trovato continuità di prestazioni e di gol, mi sentivo bene... Ci si rifarà il prossimo anno".

Proseguirà all'Empoli?

"Ho trovato un accordo con loro e quindi continuerò nell'Empoli anche il prossimo anno".

La Nazionale per lei cos'è?

"Ci proverò, metterò tutta me stessa per esserci ma per adesso non è il mio obiettivo principale".

Chi è il suo modello?

"Ibrahimovic, anche se io sono interista (ride, ndr)".

Com'è l'ambiente Empoli?

"Puntano molto sui giovani, cosa che permette di mettersi in mostra, crescere e poter puntare magari alle Nazionali e a società anche più favorite per vincere il campionato".

L'intervista integrale in podcast.