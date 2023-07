ufficiale Como Women, c'è il rinnovo di Karlernas: contratto fino al 2025

vedi letture

La società F.C. Como Women è lieta di comunicare il rinnovo contrattuale della giocatrice Julia Karlernäs fino al 30 giugno 2025.

Julia, centrocampista svedese classe 1993, lo scorso anno aveva firmato un contratto con la società fino al 30 Giugno 2023. Con 19 presenze e 5 goal fatti nella scorsa stagione è risultata decisiva per la squadra, neopromossa nel campionato di Serie A.

La centrocampista ha così commentato il suo rinnovo “Mi sento molto contenta e carica di essere qui. Sono grata di far parte di questa squadra anche quest’anno. Abbiamo iniziato l’allenamento e ho incontrato tutte le nuove compagne di squadre e lo staff, mi sento molto entusiasta. Voglio continuare a lavorare molto sia per me che per il team.”