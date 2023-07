ufficiale Como Women, c'è il rinnovo di Miriam Picchi: contratto biennale

Il Como Women è una delle squadre più attiva di questa fase del calciomercato e nei giorni scorsi ha annunciato un altro tassello in vista della prossima stagione. Si tratta del rinnovo della centrocampista Picchi. Questa la nota ufficiale:

Miriam Picchi, centrocampista classe 1997, sarà una giocatrice del Como Women nelle prossime due stagioni, al seguito del suo rinnovo fino al 30 giugno 2025.



Dopo aver contribuito alla promozione in Serie A del Como Women, nella stagione 2021/22. Lo scorso anno, con un totale di 26 presenze, è stata fondamentale per la salvezza della squadra.



Con la maglia nr.21 è pronta ad iniziare la nuova stagione calcistica e ha dichiarato: “Sono molto contenta di essere qui anche quest’anno e ringrazio la società per la fiducia. Credo che il livello del campionato si stia alzando sempre di più, quest’anno ci aspetta un campionato più difficile, ma abbiamo fatto un buon mercato, creando una squadra che può fare grandi cose. Il nostro obiettivo è la salvezza, ma speriamo di avere qualche risultato in più rispetto allo scorso anno”