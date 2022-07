ufficiale Como Women, rinnovo annuale per il capitano Giulia Rizzon

Con una nota il Como Women ha comunicato il rinnovo annuale per il capitano Giulia Rizzon. "Sono molto contenta di aver raggiunto il traguardo della Serie A con questi colori - ha raccontato la calciatrice -. Ringrazio il presidente Verga per avermi dato la possibilità di rappresentare il Como Women in campo per la quarta stagione consecutiva".