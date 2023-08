ufficiale Como Women, Sara Baldi arriva in prestito dalla Fiorentina femminile

La società F.C. Como Women ufficializza l’ingaggio della giocatrice Sara Baldi, in prestito dall’ ACF Fiorentina. Sara, attaccante classe 2000, muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nella squadra giovanile maschile di Bergamo. Cresce nelle giovanili del Mozzanica e all’età di 13 anni passa nella squadra Primavera.

Nel 2015 viene convocata dal responsabile delle giovanili italiane, Enrico Sbardella, nella nazionale U16, per poi passare l’anno successivo alla nazionale italiana U17. Le ottime prestazioni in nazionale le permettono di passare alla squadra U19. A 16 anni, con il Mozzanica, esordisce in Serie A, realizzando da subito la sua prima rete. Dopo due stagioni si trasferisce al Verona, continuando il suo percorso in serie A. Nel 2020 viene ceduta in prestito alla Fiorentina e partecipa alla Women’s Champions League. L’anno successivo passa a titolo definitivo alla Fiorentina. Nel 2022 passa alla Sampdoria con la formula del prestito.

Per la stagione calcistica 2023/24, Sara indosserà la maglia nr.26 del Como Women. Con l’inizio degli allenamenti Sara ha dichiarato: “La Serie A è un campionato molto competitivo. Il livello si sta alzando sempre di più e qui a Como vedo un bel progetto e una squadra forte e competitiva”