L'ultimo tentativo di Antonio Percassi, l'incontro coi Friedkin. Gasp-Roma, ci siamo

Antonio Percassi ci spera ancora. Il numero uno dell'Atalanta, colui che in questo nove anni più di chiunque altro ha supportato il lavoro di Gian Piero Gasperini, in queste ore è intenzionato a fare un ultimo tentativo per convincere il tecnico di Grugliasco a restare. Il summit di due giorni fa in cui il manager classe '58 ha ribadito che non avrebbe rinnovato il contratto ha spiazzato tutti a Zingonia. Anche il grande capo della miglior Atalanta di sempre che ora nei prossimi inevitabili contatti per risolvere un contratto scadenza giugno 2026 tenterà il colpo di coda per convincere Gasp a restare.

Però non si torna più indietro. La decisione è ormai presa perché Gasperini pensa che dopo nove stagioni il suo ciclo sia concluso e dopo averlo detto pubblicamente negli ultimi mesi l'ha ribadito anche nell'ultimo incontro a Luca Percassi e a Tony D'Amico. Gasp pensa sia tempo di una nuova sfida e quella sfida quasi certamente sarà la Roma. Ne ha parlato a lungo con Claudio Ranieri, ha sul piatto un contratto da cinque milioni netti a stagione più bonus per i prossimi tre anni. E manca adesso solo l'ultimo step decisivo prima della fumata bianca. Quale? L'incontro coi Friedkin.

Già, perché prima delle firma sarà necessario un confronto tra il presidente della Roma e quello che quasi certamente sarà il nuovo allenatore. Un faccia a faccia per avere chiarezza sui programmi della società, sul calciomercato che intende sviluppare e poi anche su tutto il resto. Se questo incontro filerà via liscio allora già questa settimana può arrivare l'ufficialità di Gasperini come nuovo allenatore della Roma. Con buona pace anche di Antonio Percassi, che ancora non s'è del tutto arreso all'idea di perdere il suo allenatore.