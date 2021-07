ufficiale Empoli Ladies, colpo in attacco: presa la Golden Girl Asia Bragonzi

vedi letture

Empoli Football Club comunica che Asia Bragonzi è una nuova calciatrice dell’Empoli Femminile: attaccante classe 2001, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus Fc.

Originaria di Crema, cresce nel settore giovanile dell’Inter e arriva nel 2018 alla Juventus, con cui fa l’esordio in Serie A nel 2019. Con il club bianconero vince due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Nella stagione 2020/21 gioca in prestito all’Hellas Verona, realizzando 6 gol in 15 presenze. Con la maglia della Nazionale, partecipa due volte all’Europeo Under 17 e alle Qualificazioni per l’Europeo Under 19, realizzando in totale 7 gol. Nel 2020 Bragonzi ha vinto l’European Golden Girl, premio attribuito da TuttoSport alla miglior calciatrice Under 21 militante in uno dei massimi campionati europei.

“Sono contentissima di essere a Empoli, sono emozionata e non vedo l’ora di iniziare – ha dichiarato Bragonzi – Il mio primo obiettivo quest’anno è andare in doppia cifra e spero di dare una mano alla mia squadra”