Ufficiale Juventus Women, nuova tappa per Asia Bragonzi: va in prestito al Genoa

vedi letture

Movimento in uscita per la Juventus Women: Asia Bragonzi lascia Torino e torna a Genova, ma questa volta non alla Sampdoria, bensì alle cugine rossoblu del Genoa, sempre con la formula del prestito per 6 mesi con ritorno previsto a giugno.

Questo il comunicato del club bianconero: "Nuova esperienza in prestito per Asia Bragonzi, rientrata lo scorso gennaio in bianconero dopo l’ottimo avvio di stagione 2023/24 alla Sampdoria e ora pronta a ripartire - sempre destinazione Genova, ma per indossare la maglia rossoblu.

L’attaccante della Juventus Women classe 2001 giocherà al Genoa fino al giugno 2025, dopo aver raccolto tre presenze in questa prima fase della stagione in bianconero: un’opportunità per continuare a crescere e mettere in mostra le sue doti realizzative e non solo.

In bocca al lupo per questa nuova avventura, Asia!".