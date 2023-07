ufficiale Fiorentina femminile, fatta per Marina Georgieva: arriva dal PSG

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Austriaca Marina Georgieva. Nata a Melk il 13 Aprile 1997, Marina è un difensore e arriva dal Paris Saint Germain. In carriera ha vestito le maglie di St.Polten, Turbine Potsdam e Sand prima di arrivare in Francia nel 2022. La nostra neo viola ha difeso i colori della Nazionale Austriaca dalle giovanili fino ad oggi in Prima Squadra.

La giocatrice ha firmato un contratto con la Fiorentina fino al 30 Giugno 2024.