Ufficiale Bari, c'è il rinnovo per il giovane Colangiuli: ha firmato per altre due stagioni

Reduce dalla sua prima stagione fra i grandi con la maglia del Sorrento in Serie C per il centrocampista Colangiuli è arrivato il rinnovo di contratto con il Bari che ha esteso il rapporto con il classe 2005 fino al 2027. Questa la nota della società pugliese:

"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per la stipula del contratto che legherà il calciatore Vincenzo Davide Colangiuli al Club biancorosso fino al giugno '27.

Primo contratto da professionista per il centrocampista barese classe '05 che, dopo aver fatto il suo esordio in prima squadra nell'aprile '24 (3 presenze), ha giocato lo scorso anno in Lega Pro con la maglia del Sorrento totalizzando 27 presenze condite da 1 assist.

Congratulazioni Davide, fieri di te".