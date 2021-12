ufficiale Fiorentina femminile, interrotto di comune accordo il rapporto con Martina Piemonte

ACF Fiorentina e Martina Piemonte di comune accordo comunicano di aver concluso il percorso sportivo in data odierna. Alla calciatrice vanno i ringraziamenti della società per l’impegno in maglia viola e i migliori auguri per il suo futuro.