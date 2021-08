ufficiale Hellas Verona Women, a centrocampo arriva Lotti: firma un annuale

Con una nota ufficiale, l'Hellas Verona Women "rende noto di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva per la stagione 2021/22 con la giocatrice Irene Lotti.

Centrocampista, classe 1998, ha disputato le ultime 6 stagioni tra le file del Florentia San Gimignano, con cui si è resa protagonista - tra il 2015 e il 2017 - della doppia promozione dalla Serie D alla Serie B.

In forza alla società toscana la giocatrice ha inoltre conquistato - nella stagione 2017/18 - il campionato di Serie B, portando il club alla prima promozione in Serie A della sua storia.

La giocatrice indosserà la maglia numero 27.

Hellas Verona Women accoglie con un caloroso benvenuto Irene Lotti augurandole una stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra – in maglia gialloblù".