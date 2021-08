ufficiale Hellas Verona Women, arriva il difensore croato Horvat

Hellas Verona Women rende noto di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva per la stagione 2021/22 con la calciatrice croata Mihaela Horvat. Difensore, nata a Varazdin il 21 marzo 1994, ha conquistato il campionato croato con lo Ženski Nogometni Klub Split nella stagione 2018/19, oltre a due edizioni consecutive della Coppa di Croazia nel 2018 e nel 2019, per poi militare - nel corso delle ultime due stagioni – nella Bundesliga austriaca in forza all’SV Horn Women. Nel corso della carriera Mihaela Horvat ha collezionato, inoltre, 37 presenze con la maglia della Nazionale maggiore della Croazia.

Il difensore indosserà la maglia numero 60.

Hellas Verona Women rivolge a Mihaela Horvat un caloroso benvenuto augurandole una stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra – in maglia gialloblù.