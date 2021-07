ufficiale Hellas Women, rinnovo con Pasini. Ha firmato fino al 2023 con le gialloblù

Hellas Verona Women è lieto di comunicare il rinnovo di contratto – sino al 30 giugno 2023 – di Veronica Pasini.

Attaccante, classe 2000 e da sempre legata ai colori della nostra città, ha collezionato nelle ultime tre stagioni con la maglia dell'Hellas Verona Women 35 presenze e 9 reti complessive, e si appresta così a disputare il suo quarto anno in gialloblù.

Hellas Verona Women si congratula con Veronica Pasini e le augura un caloroso in bocca al lupo per un prosieguo di carriera in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.