ufficiale Juve Women, rinnovano anche Boattin e Peyraud-Magnin: contratto fino al '24

Dopo Sembrant e Pedersen la Juventus ha annunciato altri due rinnovi nelle fila della squadra femminile. Si tratta del portiere Pauline Peyraud-Magnin e del terzino Lisa Boattin che hanno firmato un biennale con la società bianconera. La francese è arrivata un anno fa dimostrando fin da subito di essere “un punto di riferimento per le compagne. La sua personalità e la sua esperienza sono risultate una combinazione vincente per i risultati che le bianconere sono riuscite a ottenere anche quest’anno”; la seconda invece è una delle otto colonne della squadra bianconere essendo arrivata a Torino nel primo anno di esistenza del club. In questi cinque anni Boattin ha conquistato nove trofei: 5 Scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe italiane.