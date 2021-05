ufficiale Juventus, Giuliani saluta: "The show must go on. Mi sono innamorato alla prima partita"

vedi letture

Laura Giuliani lascia la Juventus, ma prima di abbandonare la Continassa, il portiere della squadra femminile bianconera ha voluto ringraziare il club campione d'Italia: "GRAZIE. Sono arrivata 4 anni fa in punta di piedi, sposando un progetto in cui mi sono tuffata a capofitto e per cui ho sempre investito tutte le mie energie, incondizionatamente, giorno per giorno, lottando a cuore aperto per ogni centimetro e ogni parata. Dopo la prima partita mi sono innamorata di quella muraglia bianco-nera che ci investiva di affetto, cori, striscioni. Un uomo in più che ci accompagnava ovunque andassimo e che riempiva contemporaneamente i miei occhi e il mio cuore. Come ogni bella storia, anche questa è giunta alla fine. Porterò ogni momento, sorriso e lacrima gelosamente dentro di me. In 4 anni abbiamo riempito le bacheche di trofei e medaglie ma, infondo, quella si chiama solo ‘storia’. Quello che rimane sono l’affetto e i ricordi delle persone. E posso dire di essere fortunata a portarne con me tante, tantissime. ‘The show must go on’. Grazie alla società e a tutti coloro che mi hanno accompagnata in questo percorso, spesso dietro le quinte ma con un ruolo fondamentale. GRAZIE A TUTTI, Laura".