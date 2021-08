UFFICIALE: Juventus Women, nuovo rinforzo svedese. Arriva il difensore Nilden

Amanda Nildèn è bianconera. Svedese, nell’ultima stagione all’Eskilstuna United DFF, indosserà la maglia numero 5 e andrà ad arricchire il pacchetto arretrato delle Juventus Women.

Nata a Stoccolma il 7 agosto 1998, cresce calcisticamente in patria. Il suo percorso comincia con la maglia dell’IF Brommapojkarna, club con cui esordisce tra le grandi nella stagione 2014/15, poi, nel 2017, si trasferisce all’AIK. La prima avventura all’estero la vive nella stagione 2018/19, quando passa al Brighton & Hove Albion. Qui gioca con Matilde Lundorf, che ritrova da compagna in bianconero.

Nell’ultima stagione, come detto, ha vestito la maglia dell’Eskilstuna United DFF e adesso è pronta a mettersi a disposizione di Mister Montemurro e della Juventus. Dopo Linda Sembrant e Lina Hurtig sarà la terza svedese della rosa e, a proposito di Svezia, dopo aver indossato la maglia della sua Nazionale nelle categorie giovanili, ha recentemente già esordito con la Nazionale maggiore.

