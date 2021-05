ufficiale Juventus Women, rinnovo fino al 2022 per la centrocampista Zamanian

vedi letture

L'avventura cominciata nel gennaio 2020 continua: Annahita Zamanian vestirà la maglia bianconera anche la prossima stagione! La centrocampista, classe 1998, ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2022.

Classe. Questo è il primo aggettivo che viene in mente vedendo Zamanian in campo. In quel gennaio, appena approdata in bianconero, ci ha messo 25 minuti per far vedere a tutti le sue qualità. Al Nereo Rocco, contro il Tavagnacco, esordio con ingresso al 57' e subito primo gol, all'83'. Il modo perfetto per cominciare un'avventura che l'ha portata a vincere due scudetti e una Supercoppa Italiana, fin qui.

Quest'anno, per lei, 25 presenze totali e 4 reti messe a segno, una più bella dell'altra, ma soprattutto ben 7 assist in Serie A. Solo Barbara Bonansea e Cecilia Prugna (9) hanno fatto meglio in campionato. Non solo, nel campionato appena concluso è stata anche la prima giocatrice della Juventus a servire almeno due assist nel corso di una singola gara di Serie A in due occasioni differenti.

A parlare per lei ci sono, quindi, anche i numeri. Fotografia del presente, punto di (ri)partenza per il futuro. I margini di miglioramento, infatti, sono enormi e tutti da esplorare. Ovviamente in bianconero.

Congratulazioni, Hito!