ufficiale La neo promossa Pomigliano Femminile conferma mister Tesse

vedi letture

Centrata la storica promozione in Serie A femminile, il Pomigliano Femminile ha optato per confermare mister Manuela Tesse sulla panchina.

Questo il comunicato:

"Manuela Tesse riconfermata alla guida del Pomigliano Calcio Femminile

Una scelta di continuità, una scelta di rinnovata fiducia all’allenatrice che ha ottenuto sul campo la promozione in serie A. Manuela Tesse guiderà la squadra anche nel prossimo campionato, pronta a mettere in campo e a disposizione della nuova rosa, tutta la sua esperienza in un campionato difficile e al tempo stesso affascinante.

“E’ stato un sogno partecipare alla Serie A e sarà un sogno arrivare alla salvezza”. Queste le prime parole dell'allenatrice sarda dopo aver rinnovato il contratto. “Il Pomigliano è abituato a stupire, lo ha dimostrato in questi anni con una doppia promozione dalla C alla A, e lo farà ancora. Noi siamo pronte per iniziare consapevoli che sarà un campionato difficile. Cercheremo di ottenere la permanenza in categoria non dando niente per scontato e sicuramente non daranno niente per scontato neanche le nostre avversarie. Questo è sicuro”.".