ufficiale Milan Women, Bahlouli torna in Francia: va in prestito al Bordeaux

Dopo sei mesi in rossonero Nesrine Bahlouli, centrocampista offensiva classe 2003, lascia il Milan e torna in Francia anche se a titolo temporaneo. Il Milan ha infatti annunciato il prestito della giocatrice, prelevata dal Lione a gennaio scorso, al Bordeaux dove avrà maggiore spazio per crescere in un campionato importante e competitivo.

Come si legge sul sito dei Girondini il club francese potrà far valere il diritto di riscatto della calciatrice a fine anno.