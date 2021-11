ufficiale Napoli femminile, esonerato mister Pistolesi. Nelle prossime ore il successore

"Il Napoli Femminile rende noto di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig. Alessandro Pistolesi, cui va il sentito ringraziamento del club per il lavoro svolto in questi undici mesi sulla panchina azzurra. Il nome dei nuovi tecnici che guideranno il Napoli Femminile nel prosieguo della stagione saranno resi noti nelle prossime ore". Con questa nota il club partenopeo ha annunciato l'esonero del tecnico che nella scorsa stagione, da subentrante, aveva guidato le azzurre alla salvezza. Il tecnico paga il brutto andamento dell’ultimo periodo con una sola vittoria in cinque gare, contro la Lazio ferma ancora a zero punti, e il terzultimo posto in classifica che significherebbe retrocessione.