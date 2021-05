UFFICIALE: Niente Italia per Jessica Silva. La portoghese firma con il Kansas City

Niente Italia per l’attaccante Jessica Silva, classe ‘94, che nelle scorse settimane era stata cercata da Milan, Roma e Napoli nel nostro paese. La portoghese, svincolatasi dal Lione dopo due stagioni sfortunate, ha infatti deciso di volare oltreoceano e misurarsi con la NWSL, il massimo campionato statunitense. Silva ha infatti firmato un biennale con il Kansas City.

There's a new face coming to town.

Get familiar with @jessiicasilva10's style of play ⬎ pic.twitter.com/7LfRXEBNcN

— KC NWSL (@KCWoSo) May 10, 2021