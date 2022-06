ufficiale Per il Parma Femminile sarà Serie A. C'è l'ok da parte della Federazione.

Dopo aver acquisito l'Empoli Ladies (ma non il titolo sportivo della squadra toscana), il Parma può festeggiare la Serie A nella sua componente femminile: arriva infatti l'ok della FIGC per la partecipazione al prossimo torneo della massima serie calcistica italiana.

Ecco la nota della società ducale:

"Parma Calcio 1913 Srl comunica di aver acquisito da Empoli Football Club la quota totalitaria della società di calcio femminile Empoli Ladies Club, ora denominata – grazie all’autorizzazione della FIGC – Parma Calcio 2022 Srl, garantendo così al Club crociato il diritto alla partecipazione al prossimo campionato femminile di Serie A.

L’acquisizione è il risultato concreto della visione strategica del Gruppo Parma Calcio 1913 e del Presidente Kyle Krause, che considera fondamentale lo sviluppo del calcio femminile e che pone al centro del suo impianto valoriale l’attenzione verso le tematiche delle pari opportunità e lo sviluppo professionale delle donne.

Parma Calcio 1913 Srl e il Presidente Kyle Krause desiderano ringraziare il Presidente Federale, Dott. Gabriele Gravina e il suo staff, per la costante interlocuzione e per il ruolo di garante del corretto percorso istituzionale e tecnico per la realizzazione dell’operazione".