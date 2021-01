ufficiale Phil Neville non è più il CT dell'Inghilterra femminile. Lo aspetta l'Inter Miami

La FA ha annunciato l'addio di Phil Neville alla Nazionale femminile. L'ex difensore aveva il contratto in scadenza a luglio, al termine dell'Europeo, e adesso subentrerà a Diego Alonso sulla panchina dell'Inter Miami. Conto alla rovescia per l'insediamento di Sarina Wiegman, con cui la Federazione inglese ha già raggiunto un accordo a partire dal prossimo settembre. Non è detto, però, che ai Giochi ci sia Wiegman in panchina: secondo alcuni quotidiani, potrebbe essere nominato un tecnico ad interim.