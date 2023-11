ufficiale Phil Neville allenerà ancora negli USA. L'inglese è il nuovo tecnico di Portland

Poco più di cinque mesi dopo il suo esonero dall'Inter Miami, Phil Neville trova una nuova squadra. L'ex calciatore inglese resta nella Major League Soccer e firma per i Portland Timbers. Ecco il comunicato ufficiale:

"I Portland Timbers hanno nominato Phil Neville come allenatore in vista della stagione MLS 2024. Il contratto pluriennale di Neville con i Timbers lo vedrà alla guida della squadra fino al 2026. Neville, che detiene una licenza Pro UEFA, diventa il quarto allenatore nell'era MLS del club".

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Phil Neville come nuovo allenatore dei Portland Timbers e non vediamo l'ora di far sentire Phil e la sua famiglia a casa a Portland", ha affermato il direttore generale Ned Grabavoy. “Il carattere di Phil lo rende la persona giusta per guidare questa squadra mentre continuiamo a rimodellare il gruppo con l'obiettivo di tornare al successo. Le sue qualità di leadership, la sua esperienza da allenatore e l'ambizione di crescere lo hanno reso perfetto per noi".

Neville, 46 anni, ha fatto parte di recente dello staff tecnico della squadra nazionale maschile canadese durante la partecipazione alla finale della Concacaf Nations League del 2023 e alla Concacaf Gold Cup del 2023.

"Sono estremamente entusiasta della sfida che mi aspetta e dal primo momento in cui ho incontrato la proprietà ho capito che era l'opportunità giusta per me, il club giusto per me e la città giusta per me", ha detto Neville. “I tifosi sono la parte più importante di questa squadra di calcio con la loro intensità e il loro sostegno, e penso che questo viaggio sarà qualcosa di speciale. Ho dei bellissimi ricordi di Portland, mi ricorda Manchester, la mia città natale, e non vedo l'ora che la mia famiglia conosca questa bellissima città".

Neville è stato nominato allenatore dell'Inter Miami nel 2021, guidandolo attraverso più di due campagne MLS fino alla sua partenza a metà del 2023.

Prima di allenare nella MLS, Neville è stato allenatore della squadra nazionale femminile inglese e ha ricoperto il ruolo di vice allenatore per il Valencia, per il Manchester United e per l'Inghilterra U21.