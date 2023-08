ufficiale Pomigliano Femminile, dalla Roma arriva in prestito il difensore Battistini

È con una nota ufficiale che il Pomigliano Femminile comunica che "Elena Battistini, difensore classe 2003, arriva in prestito dalla Roma dopo l’esperienza della scorsa stagione con la Sampdoria. Ha iniziato a giocare a calcio all’età di quattro anni. La sua prima squadra è stato il Cesena dove ha giocato nelle giovanili. A 14 anni è stata aggregata in prima squadra giocando in serie B ed ottenendo 22 presenze, siglando due reti. Poi il passaggio all’AS Roma dove si è allenata anche con la prima squadra pur giocando nella Primavera. Ha indossato per due volte la maglia della squadra maggiore, mentre con la Primavera ha vinto tre scudetti. Lo scorso anno con la formula del prestito ha vestito la maglia blucerchiata della Sampdoria con otto presenze nel massimo campionato. Adesso ancora in prestito arriva a Pomigliano per vivere la sua personale esperienza con le pantere".