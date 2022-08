ufficiale Pomigliano, in attacco arriva la giovane Manca dalla Roma

Il Pomigliano ha annunciato sul proprio sito l'arrivo dalla Roma Femminile di Chiara Manca, attaccante classe 2001. Questa la nota della società campana:

"Il talento di giovani calciatrici pronte ad emergere nel progetto #Pomigliano2023. La società del presidente Raffaele Pipola ha integrato il suo reparto offensivo con l’ingaggio di Chiara Manca, giovane atleta del 2001, proveniente dalla AS Roma dopo aver giocato in prestito con la Res Roma. Una scelta che guarda al futuro, che punta ad offrire una concreta possibilità alla giovane atleta per mettersi in mostra e di far parte di una rosa che vuole ben figurare in un campionato difficile. L’intesa è stata raggiunta dal Direttore Sportivo Salvatore Violante che ha curato ogni dettaglio per la definizione del contratto.

Con la maglia della Res ha disputato due campionati di Serie C, ma in passato aveva già vestito la maglia della società capitolina, partecipando al torneo giovanile Arco di Trento arrivando al secondo posto e vincendo un campionato regionale Under 15.

Con l’AS Roma ha militato in Primavera agli ordini di mister Fabio Melillo disputando ben due campionati Primavera".