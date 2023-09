ufficiale Pomigliano Women, arriva l'attaccante ugandese Violah Nambi

Violah Nambi è una nuova attaccante del Pomigliano. Nata in Uganda nel 1995 ma ha anche il doppio passaporto svedese. Gioca sia come esterno d’attacco destro che sinistro e nell’ultima stagione ha giocato nell’ IFK Kalmar in Svezia ottenendo 22 presenze e siglando 2 reti. Ha giocato per cinque anni nel Vaxjo BK e DFF dal 2017 al 2021, poi l’esperienza in Austria con l’FC Dornbirn nella prima parte del 2022, per poi ritornare in Svezia con l’IFK Kalmar. Con la maglia della nazionale ugandese ha partecipato alla Women´s Africa Cup of Nations 2022 registrando due presenze.

Adesso approda in Italia per vivere la sua esperienza in Serie A con le nostre pantere.