ufficiale Roma, colpo Cinotti in mezzo al campo. L'ex Empoli firma fino al 2025

AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Norma Cinotti. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2025.

Norma Cinotti arriva in giallorosso dopo tre anni all’Empoli in cui è stata il punto di riferimento per il centrocampo della squadra toscana.

“Sono davvero entusiasta di essere a Roma e non vedo l'ora di iniziare e di allenarmi con le nuove compagne”, ha spiegato Norma. “Quest'anno voglio raggiungere grandi obiettivi, farò di tutto per aiutare la squadra in questo percorso. Ai nostri tifosi dico, ci vediamo presto al Tre Fontane”.

Il rendimento costante l’ha portata, nell’ultima stagione, a esordire in Nazionale nella sfida vinta contro la Romania 5-0.