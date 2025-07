Ufficiale Genoa, Cinotti e Massa proseguono l'avventura: c'è il rinnovo per entrambe

vedi letture

Doppio rinnovo in casa Genoa dopo la promozione in Serie A. Il club rossoblù ha infatti annunciato che sia la centrocampista Norma Cinotti sia l’attaccante Alessandra Massa proseguiranno il loro percorso nel club ligure.

La prima, classe ‘96, era arrivata a gennaio scorso dalla Sampdoria e ha contribuito alla promozione con un gol in 12 presenze. Per Cinotti il rinnovo è biennale con la scadenza che ora sarà fissata al 2027. La seconda, classe 2002, è cresciuta nel club genovese dove è tornata – dopo i prestiti Alla Roma, al San Marino Academy e al ChievoVerona – nel 2023/24. Per lei sono quattro i gol in 28 presenze con il club a cui si è legata per altri tre anni con dunque la scadenza del rapporto portata al 2028.

Le due calciatrici dunque saranno a disposizione del neo tecnico Sebastian de la Fuente per la prossima stagione che vedrà il Genoa affrontare il suo primo campionato di Serie A dopo una lunga rincorsa iniziata nel 2019 dall'Eccellenza ligure.