ufficiale Roma Femminile, Haug ha prolungato il proprio contratto fino al 2025

E' con una nota ufficiale che la Roma Femminile fa sapere che Sophie Roman Haug ha prolungato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2025: arrivata a gennaio in giallorosso, ha totalizzato 10 presenze realizzando 4 gol.

Queste le sue parole dopo il rinnovo: "Sono veramente felice di aver firmato un nuovo contratto con il club. Finora ho vissuto dei momenti belli qui e sento che è il posto giusto per crescere, come giocatrice e come persona. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e farò del mio meglio per aiutare il club a vincere dei trofei e a raggiungere gli obiettivi futuri".