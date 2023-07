ufficiale Roma femminile, rinnovo fino al giugno 2024 per Claudia Ciccotti

L’AS Roma è lieta di annunciare che Claudia Ciccotti ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. Claudia è arrivata alla Roma nella stagione della nascita nel 2018-19 e ha vinto Coppa Italia, Supercoppa e Scudetto. “Sono felice e orgogliosa di continuare a vestire questa maglia, che per me ha un significato molto speciale", ha spiegato Claudia.

“Ho il privilegio di essere qui dal primo giorno e ho potuto assistere anno dopo anno alla crescita continua di questa squadra, fino ad arrivare alla storica vittoria del primo scudetto. Ora la sfida è quella di puntare sempre più in alto senza porci limiti”.