ufficiale San Marino Academy, nuovo rinforzo a centrocampo: arriva la slovena Babnik

Il San Marino Academy ha annunciato l’arrivo della centrocampista Nika Babnik dal Wacker Innsbruck. Per la classe ‘98 si tratta di un ritorno in Italia dove nella passata stagione ha vestito la maglia del Tavagnacco dove giocavano anche altre due titane come Millie Chandarana e Shino Kunisawa. Queste le sue prime parole: “Conosco già Millie e Shino, perciò mi sarà più facile ambientarmi in questa nuova squadra. Sono molto grata per questa opportunità che mi è stata offerta. Sarà per me la prima volta a San Marino, ma conosco già l’Italia, un Paese in cui mi sono trovata subito molto bene. Non vedo l’ora di iniziare. - continua la slovena - Normalmente gioco sulla fascia in posizione avanzata, ma all’occorrenza posso anche retrocedere e fare il terzino. In ogni caso, sarà il mister a decidere, e io mi darò il massimo in qualsiasi posizione voglia impiegarmi. Il mio obiettivo personale è fare il massimo per la squadra. Spero di giocare, accumulare minuti ed essere utile alla causa. Per la San Marino Academy questo è il primo anno in Serie A: il primo pensiero deve essere quello di raggiungere la salvezza, inevitabilmente. Poi, se ci sarà la possibilità di salire più in alto, ci proveremo.”