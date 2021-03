UWCL, gli accoppiamenti dei quarti: possibile derby Lione-PSG. Il City pesca il Barça

Sono stati sorteggiati questo pomeriggio gli accoppiamenti per i quarti di finale e per le semifinali di Women’s Champions League. Le campionesse in carica del Lione conosceranno solo il 17 marzo la propria rivale, ma quasi certamente (visto il 5-0 dell’andata) andrà in scena il derby francese con il Paris Saint-Germain rivale anche nella corsa al titolo francese. Il Manchester City castigatore della Fiorentina negli ottavi di finale se la vedrà invece contro il Barcellona, mentre il Chelsea sfiderà il Wolfsburg in una sfida particolare per la stella danese Pernille Harder che per la prima volta affronterà il suo recente passato. Chiude il quadro dei quarti la sfida fra il Bayern Monaco e il Rosengard, la gara che sulla carte appare meno equilibrata con le bavaresi che partiranno con i favori del pronostico.

Quarti di finale (24/25 marzo e 30 marzo/1 aprile)

Bayern Monaco (GER)-Rosengård (SWE)

Paris Saint-Germain (FRA)/Sparta Praga (CZE)-Lione (FRA, holders)

Barcellona (ESP)-Manchester City (ENG)

Chelsea (ENG)-Wolfsburg (GER)

Semifinale (24/25 aprile e 1/2 maggio)

1: Paris/Sparta/Lyon - Barcellona/Manchester City

2: Bayern/Rosengård - Chelsea/Wolfsburg

Finale (16 maggio: Gamla Ullevi, Goteborg)

Vincente Semifinale 2 - Vincente Semifinale 1