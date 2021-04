UWCL, il Bayern Monaco batte il Rosengard e vola in semifinale. Ora sfiderà il Chelsea

Il Bayern Monaco è la terza semifinalista della Women’s Champions League. La squadra bavarese, dopo il 3-0 dell’andata, ha vinto anche al ritorno in casa delle svedesi del Rosengard . Un successo di misura firmato da Lea Schüller dopo 22 minuti. Ora per la squadra allenata da Scheuer ci sarà l’ostacolo Chelsea sulla strada che porta alla finale: per entrambe le squadre si tratterebbe della prima volta nell’atto conclusivo della competizione continentale.

Quarti di finale:

Manchester City-Barcellona [and 0-3] 2-1 (20° Beckie, 68° rig. Mewis; 59° Oshoala)

Wolfsburg-Chelsea [and 1-2] 0-3 (27° rig. Harder, 32° Kerr, 81° Kirby)

Rosengard-Bayern Monaco [and 0-3] 0-1 (22° Schuller)

Lione-Paris Saint-Germain [and 1-0] rinviata al 18 aprile causa Covid

Semifinale (24/25 aprile e 1/2 maggio)

1: Paris Saint-Germain/Lione-Barcellona

2: Bayern Monaco-Chelsea

Finale (16 maggio: Gamla Ullevi, Goteborg)

Vincente Semifinale 2 - Vincente Semifinale 1