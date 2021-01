Washington Spirit sceglie Trinity Rodman al College Draft. È la figlia dell'ex star NBA Dennis

Il padre, Dennis Rodman, è stato uno dei giocatori più vincenti e iconici della NBA negli anni ‘90. Ora un’altra Rodman si affaccia nello sport professionistico statunitense: si tratta della figlia Trinity Rodman che è stata la seconda scelta del NWSL College Draft 2021. Ad aggiudicarsi la classe 2001 è stato il Washington Spirit che permetterà alla ragazza di non spostarsi dalla capitale vista l’esperienza con il Washington State Cougars al College, dove però a causa della pandemia non è mai riuscita a scendere in campo in gare ufficiali. Ora Rodman avrà tempo fino al 22 gennaio per scegliere se trasferirsi immediatamente in NWSL o partecipare al campionato collegiale.

Queste le prime parole di Trinity Rodman dopo la chiamata: “Sono così grata a mio padre, era un atleta straordinario e ho preso quei geni da lui, ma sono entusiasta di essere conosciuta come Trinity e non come la figlia di Dennis Rodman. - continua la giovane attaccante già nel giro dell'Under 20 USA come riporta L Football - Washington State è una scuola fantastica, con staff e persone fantastiche e mi sono innamorata non appena sono arrivata lì, ma penso che quando il Covid ha colpito l’ambiente mi sono sentita in un certo senso bloccata. Essere una professionista è sempre stato il mio sogno e credo che questo sia il momento giusto per entrare in NWSL. È incredibile essere la scelta numero due di una squadra straordinaria come il Washington Spirit ”.