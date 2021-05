Gigio, Milan o Juventus, decisione a fine campionato. Napoli, ora Spalletti è il favorito. Sirene inglesi per Gasperini: Tottenham e Arsenal alla finestra

Sono giorni caldi per il futuro di Donnarumma. L’attesa è quasi finita, presto arriverà la risposta definitiva. Dopo la

fine del campionato e prima del ritiro per l’Europeo. Gigio comunicherà alla società la sua scelta. Il portiere rossonero sa di avere in mano un’offerta triennale da 8 milioni di euro. C’è anche la Juventus, che potenzialmente è pronta a toccare quota 10. In ballo c’è una scelta di cuore e professionale. E la partita di domani proprio contro i bianconeri sarà la più difficile della sua carriera. Tra presente e futuro. Donnarumma è a un bivio e il tempo massimo ormai sta per scadere. La sensazione è che possa ancora rinnovare con il Milan. Ora però parola solo al campo. Maldini è stato chiaro: concentrazione massima su queste quattro partite poi le decisioni. Il club rossonero intanto si è cautelato e ha già la soluzione alternativa: Mike Magnan del Lille, che è in piena lotta per vincere la Ligue 1. Un’operazione da 15 milioni di euro. Il Milan si muove però anche sui parametri zero e una grande occasione oggi è rappresentata da Lucas Vazquez. Se l’esterno offensivo non dovesse rinnovare con il Real Madrid, i rossoneri potrebbero fare un tentativo. Intanto per la panchina del Napoli è sempre più in ascesa la candidatura di Luciano Spalletti. Gattuso quasi sicuramente confermerà il suo addio. Il piazzamento Champions sarebbe una spinta in più per il tecnico di Certaldo per affrontare una nuova sfida dopo l’esperienza all’Inter. Sul fronte delle partenze sembra abbastanza probabile che a fine stagione le strade con Fabian Ruiz si divideranno. Il discorso rinnovo non è mai decollato e in caso di un’offerta adeguata il Napoli lo cederà. Il club azzurro ha già valutato alcuni profili, uno di questi è De Ketelaere del Bruges, classe 2001. Oltre a solito Zaccagni, che è seguito da tempo. Molto dipenderà anche dalle richieste della società gialloblù. In attesa della salvezza, la Fiorentina è alla ricerca del nuovo allenatore. Gattuso continua ad essere il nome più caldo. L’alternativa resta Juric. Il tecnico croato era già stato cercato l’anno scorso, poi il presidente Commisso decise di confermare Iachini. De Zerbi al momento non è una pista percorribile. Dopo l’arrivo di Mourinho alla Roma, rimane invece da capire quale sarà il futuro di Sarri, che potrebbe anche tornare all’estero. In Premier League un allenatore che piace molto è Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta sta disputando l’ennesima grandissima stagione e il suo obiettivo è provare a costruire insieme alla società una squadra sempre più forte e competitiva. Tottenham e Arsenal però sono fortemente interessate e non è da escludere che possano presto anche farsi avanti.