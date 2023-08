Lukaku è il colpo Scudetto? Anni fa lui e Dybala valevano 200 milioni in due, ora la Roma può fare la coppia a prezzo ultra stracciato

José Mourinho ha sempre chiesto un attaccante pronto. Forte, che potesse giocare la Serie A. Non una scommessa, insomma. Quando è arrivato Serdar Azmoun, reduce da una stagione così così - usiamo un eufemismo - con il Bayer Leverkusen, il tifoso giallorosso era mediamente scosso. Anche perché da giorni si parlava di Duvan Zapata, della formula, del prestito con diritto, del fatto che fosse più o meno chiusa (no, non lo era) e che Gasperini avesse posto un veto (no, non è vero), oppure che l'Atalanta avesse già in mente come sostituto Petagna, in uno scambio con Muriel. Tutti scenari verosimili, ma che non erano veri. Quindi il rischio di sbagliare era altissimo. Questione giornalistica a parte, c'è quella di merito: Zapata dopo due stagioni con acciacchi, poteva essere la prima scelta dell'attacco romanista? Era un'incognita, non tanto per la qualità del calciatore, indiscussa, bensì per qualche stop di troppo. A un certo punto l'Atalanta si è stufata e l'ha tolto dal mercato, così come Zapata si è deciso a rimanere.

Quella che però sembrava l'ennesima cantonata sul centravanti di un'estate giallorossa non troppo brillante, si è invece rivelata come una possibile fortuna. Perché se dovesse arrivare Lukaku sarebbe un capolavoro. Non c'è niente da dire. La realtà è che i Friedkin guardano il bilancio e si mettono le mani nei capelli, ma poi se trovano l'occasione giusta decidono di spendere. Lo avevano fatto con Abraham, vogliono farlo con Lukaku e regalare a Mourinho, che ha già parlato con il calciatore nelle scorse ore, un attacco potenzialmente atomico. Anche qui le incognite ci sono, non c'è che dire: Lukaku è reduce da due stagioni non ottime, mentre Dybala è spesso fermo. Però, ai tempi della Juventus sempre vincente - cioè esattamente prima che andasse all'Inter - Marotta voleva creare questa coppia per dominare il campionato. Francamente non è dato sapere come faranno in questa stagione, ma se ritrovassero una continuità sarebbe francamente difficile fermarli. Anche perché poi comunque ci sono Belotti - ha ritrovato la vena? - e Azmoun come riserve, in attesa di Abraham. E Pellegrini che può giocare sulla linea dei trequartisti.

Valevano 200 milioni in due, uno è arrivato a 0, l'altro verrà pagato 10 milioni per il prestito oneroso. Un'operazione straordinaria, pur differita. Certo, ci sarà da divertirsi con questa Serie A. L'Inter forse si è un po' indebolita in avanti, almeno sulla carta, ma poi le squadre di Inzaghi segnano sempre molto. Il Milan è più forte, manca un centravanti vero per alternarsi con Giroud (Lukaku era perfetto), ma la batteria dei trequartisti è da spavento. Il Napoli è rimasto sostanzialmente lo stesso, la Juventus dovrebbe fare qualcosina a destra, cioè Berardi. L'Atalanta ha aggiunto Scamacca e De Ketelaere a Zapata e Lookman, sacrificando Hojlund - e vabbè, per 85 milioni - mentre la Lazio ha il Taty Castellanos, pur perdendo Milinkovic-Savic. La Fiorentina può mostrare Beltran e Nzola. Potenzialmente tutte le prime otto sono migliorate. La curiosità ora è tanta. Soprattutto se, alla fine, Lukaku arriverà davvero.