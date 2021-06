-2 a Euro 2020: alla scoperta dell'Italia. Champagne Mancini: tanti possono esplodere

Inizia tra due giorni l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, scopriamole nello speciale di Tuttomercatoweb.com a 48 ore dal via all'Europeo.

La Nazionale

Non è la favorita ma è l'Italia. E c'è. C'è perché gioca bene, c'è perché è un gruppo, c'è perché ha entusiasmo. C'è perché ha l'obiettivo chiaro di vincere pur sapendo di non essere, appunto, la favorita. Non ha una stella ma fa del gruppo la sua forza, come è stato nelle qualificazioni, come è stato nelle ultime amichevoli. Il 4-0 alla Repubblica Ceca ha messo in mostra un gioco spumeggiante, un 10 in palla come Insigne e una difesa che, dato non certo casuale, non prende gol da otto partite. La formazione tipo sembra fatta e questo è un vantaggio che stimola le alternative e carica i titolari. Gioco, gioventù, voglia, gruppo. Un'Italia moderna. Vuole stupire. E vincere.

I convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma),Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Il CT Roberto Mancini - La Federazione ha scelto di rinnovare il contratto fino al 2026. Prima dell'Europeo. Una vera e propria rivoluzione e non certo all'italiana. 4-3-3 e gioco spettacolo, costruzione dal basso e possesso palla. Si scrive Italia si legge Spagna?

La probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

La stella Gianluigi Donnarumma

La rivelazione Domenico Berardi