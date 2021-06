-2 a Euro 2020: alla scoperta della Germania. Low già sostituito, tante stelle all'ultima

vedi letture

Inizia tra due giorni l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre; scopriamole nello speciale di Tuttomercatoweb.com a 48 ore dal via!

La Nazionale

Dopo il flop del mondiale di Russia 2018, la Germania ritorna sul palcoscenico europeo finendo nel girone di ferro con la Francia e il Portogallo. Non semplici da battere, ma i teutonici nelle grandi sfide si esaltano, soprattutto pensando che possono passare anche tre su quattro visto il format dell'Europeo. Centrocampo straordinario, attacco in fase di evoluzione, tutti i calciatori tedeschi giocano nelle migliori squadre europee e tedesche, a parte Robin Gosens, che può essere la sorpresa di questa formazione piena di stelle. Da capire e ci sarà lo stesso affiatamento di due Mondiali fa, visto che ultimamente c'è qualche problemino di troppo. Per tanti può essere l'ultimo appuntamento.

I convocati

Portieri: Leno (Arsenal), Neuer (Bayern Monaco), Trapp (Eintracht Francoforte)

Difensori: Ginter (Borussia Moenchengladbach), Gosens (Atalanta), Halstenberg (Lipsia), Hummels (Borussia Dortmund), Klostermann (Lipsia), Koch (Leeds) , Rudiger (Chelsea), Sule (Bayern Monaco).

Centrocampisti: Can (Borussia Dortmund), Goretzka (Bayern Monaco), Gundogan (Manchester City), Havertz (Chelsea), Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Kimmich (Bayern Monaco), Kroos (Real Madrid), Muller (Bayern Monaco), Musiala (Bayern Monaco), Neuhaus (Borussia Moenchengladbach)

Attaccanti: Gnabry (Bayern Monaco), Sané (Bayern Monaco), Volland (Monaco), Werner (Chelsea).

Il CT - Joachim Low - Ultimo giro di giostra per chi è arrivato post Klinsmann e ci è rimasto per 15 anni, vincendo anche un Mondiale da protagonista con le sue grandi performance, in particolare contro il Brasile. Ha il suo stile di gioco, ma la Germania sembra un cantiere e in preda a un rinnovamento che serve. Alcuni giocatori sono straordinari.

La probabile formazione (4-3-3): Neuer; Kimmich, Hummels, Rudiger, Gosens; Goretzka, Kroos, Gundogan; Havertz, Gnabry, Muller.

La stella - Toni Kroos

La possibile rivelazione - Robin Gosens