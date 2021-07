"Abbiamo fatto qualcosa di incredibile". Rivedi la gioia di Mancini dopo il trionfo di Wembley

"È l'emozione che c'è dopo aver fatto qualcosa di incredibile". Così il CT azzurro Roberto Mancini dopo la vittoria dell'Italia a Euro 2020: "Nella gioia dei ragazzi, del pubblico, di quel che abbiamo creato. Sono stati 50 giorni duri ma siamo stati bene insieme, senza un problema. In campo sono stati bravi, soprattutto per aver cementato il gruppo in questi 50 giorni. Sono ragazzi per bene e hanno creato qualcosa di indivisibile in futuro. A chi dedico questa vittoria? Un pezzo voglio dedicarla a Paolo Mantovani, che era qui con me quando la perdemmo in finale col Barcellona e anche ai sampdoriani. Un pezzo è soprattutto loro e poi alla mia famiglia e a tutti quanti. Ho giocato in una grande Nazionale, in una grande Under 21, ma nonostante fossimo i migliori in assoluto, sono riuscito a non vincere. Abbiamo perso ai rigori entrambe le volte, qualcosa la sorte mi doveva".

Rivedi nel video in calce le parole del CT azzurro Roberto Mancini!