Abraham rincuora Sancho, Rashford e Saka: "E' solo l'inizio delle vostre carriere di successo"

La delusione per la sconfitta nella finale dell'Europeo è ancora grande in Inghilterra. Tammy Abraham però ha voluto mandare un messaggio di sostegno ai tre giocatori che hanno fallito il calcio di rigore ieri sera. L'attaccante del Chlesea ha postato su Twitter un immagine di Sancho, Rashford e Saka, più Sterling, con questa didascalia: "Giovani re, questo è solo l'inizio delle vostre lunghe carriere di successo".

Young kings 👑❤️ this is just the start of your long successful careers 🙏🏾 pic.twitter.com/ETPoPwUIvR

— Tammy Abraham (@tammyabraham) July 12, 2021