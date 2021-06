Addio alla Nazionale per Bale? Il gallese: "Si dicono cose stupide, giocherò fino al ritiro"

All'indomani dell'eliminazione subita dal Galles contro la Danimarca, Gareth Bale spegne subito le voci che vorrebbero un suo ritiro dalla Nazionale: "Voglio continuare a giocare. La gente dice sempre stupide, ma ovviamente adoro giocare per il Galles e lo farò fino al giorno in cui smetterò di giocare a calcio. Abbiamo appena iniziato le qualificazioni per la Coppa del Mondo e dobbiamo portare l'esperienza maturata nell'Europeo per fare bene. Possiamo giocare bene e dobbiamo mantenere alta la fiducia. Penso che possiamo qualificarci per la prossima Coppa del Mondo".