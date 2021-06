Alaba avvisa l'Italia: "A Wembley ho vinto la Champions: la affronteremo nello stesso modo"

Il capitano dell'Austria, David Alaba, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ottavo di finale di Wembley, Londra, contro l'Italia. "Qui ho vinto la Coppa, ho ottimi ricordi. Sarà una bella partita, in un bello stadio, la affronteremo nello stesso modo. Sarebbe stato bello potersi allenare qui: ricordo l'atmosfera, quello che c'era in città, era un grande evento quella finale Champions. Ma domani sarà speciale per noi: Arnautovic, come me, qui ha già giocato. E' un grande stadio e non vediamo l'ora di scendere in campo".