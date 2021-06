Alaba torna sulla scelta Real: "Avevo diverse possibilità ma il Madrid era al primo posto"

Il nuovo giocatore del Real Madrid e capitano dell'Austria, David Alaba, parla in conferenza stampa a -1 dalla gara contro l'Italia di Wembley. "Avevo diverse possibilità ma il Real Madrid era al primo posto per quanto riguarda le scelte. E' per questo che ho scelto di andare a Madrid. Le voci di mercato? Le motivazioni servono ai giocatori, possono mettersi in mostra e in vetrina, sono una spinta in più".

Sul possibile ritorno all'Allianz di Monaco di Baviera ai quarti "Andare ai quarti e giocare a Monaco di Baviera sarebbe un sogno. Non pensiamo a questa partita, ai quarti: siamo concentrati al 100% sulla gara di domani, ci siamo preparati solo per l'Italia".