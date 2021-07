Anche Inghilterra-Danimarca ai supplementari: 1-1 al 90’. Schmeichel tiene in corsa i suoi

Gli azzurri di Mancini devono aspettare ancora per conoscere la propria avversaria. Inghilterra-Danimarca va ai supplementari. Come successo ieri per Italia-Spagna, non bastano i tempi regolamentari a decidere chi rimarrà a Wembley per la finale di Euro 2020. Al 90’ la partita termina sul risultato di 1-1, entrambi i gol arrivano nel primo tempo: Mikkel Damsgaard spaventa l’Inghilterra battendo il non irreprensibile Pickford su calcio di punizione. Nove minuti dopo, Kane manda in corsia Saka: scarico teso per Sterling, è Simon Kjaer a battere Schmeichel. Nella ripresa, la gara resta bella e accesa, con l’Inghilterra che cresce soprattutto in termini di mole di gioco. Al 54’ Kasper Schmeichel regala all’Europeo itinerante la parata del torneo negando il gol vantaggio (e magari vittoria) all’incornata di Maguire. I due allenatori provano a cambiare la serata: Hjulmand cambia modulo, Southgate sostituisce un solo giocatore buttando dentro Grealish. L’idolo di casa non basta ai Tre Leoni per regolare la contesa: nonostante il forcing finale degli inglesi, accompagnato dal sonoro degli oltre sessantamila di Wembley, anche questa sera si va oltre il novantesimo.