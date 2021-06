Antognoni è sicuro: "L'Italia può far bene. L'esordio di Castrovilli? Se lo meritava"

vedi letture

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato della nazionale azzurra di Roberto Mancini: "Vedo una certa somiglianza nel gruppo e nella squadra con il suo allenatore: non è facile far bene nelle competizioni, ma penso che l'Italia possa far bene. Questa squadra ha sempre dimostrato di essere propositiva - riporta Firenzeviola.it -. Mancini? In Italia si pensa più al risultato che al gioco ma lui ha improntato una squadra sulla base di un gioco moderno ed offensivo. Ha a disposizione dei giocatori bravi. Castrovilli esordiente ad Euro2020? Se lo meritava, quantomeno di essere nei 26 azzurri: è stato in campo pochi minuti ma va bene lo stesso, anche chi gioca meno può dare il suo contributo".