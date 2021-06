"Atto sconsiderato, diverse persone ferite". UEFA contro il paracadutista di Francia-Germania

La UEFA ha emesso un comunicato in cui condanna l'episodio di ieri sera durante Francia-Germania, quando un attivistà di Greenpeace è atterrato all'interno dell'Allianz Arena con un paracadute mettendo a rischio, e ferendo, diverse persone: "Si è trattato di un atto imprudente che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi per un gran numero di persone e che ha causato il ferimento di varie persone che stavano assistendo alla partita e che ora sono in ospedale. La UEFA e i suoi partner sono pienamente impegnati in un torneo sostenibile".