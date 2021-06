Austria, crack Lazaro: infortunio muscolare, l'Europeo può finire qui

vedi letture

Brutte notizie per l'Austria di Franco Foda, che perde per infortunio Valentino Lazaro. L'esterno dell'Inter, quest'anno in prestito al Borussia Moenchengladbach, ha subito un infortunio muscolare e, come comunica la Nazionale, è possibile abbia concluso qui il suo Europeo. L'Austria, ricordiamo, potrebbe essere l'avversaria negli ottavi di finale dell'Italia, in caso di secondo posto nel gruppo C e con la contemporanea vittoria del girone degli Azzurri.