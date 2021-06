Austria-Macedonia del Nord, le formazioni ufficiali: Alaba sfida Pandev ed Elmas

Scenderanno in campo fra poco più di un'ora Austria e Macedonia del Nord, per la prima giornata del gruppo C, che vede protagoniste anche Olanda ed Ucraina, in campo questa sera. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida, che vede protagonisti anche due "italiani", il napoletano Elmas e il trascinatore Goran Pandev. Solo panchina, nell'Austria, per l'ex Inter Arnautovic, reduce da un infortunio.

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Laimer, Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Alaba; Kalajdzic.

A disposizione: Schlager, Pervan, Ilsanker, Arnautovic, Grillitsch, Gregoritsch, Baumgartlinger, Lienhart, Trimmel, Schaub, Schopf, Lazaro.

Allenatore: Foda

MACEDONIA DEL NORD (5-3-2): Dimitrievski; Nikolov, Ristovski, Velkovski, Musliu, Altioski; Bardi, Ademi, Elmas; Trajkovski, Pandev.

A disposizione: Jankov, Siskovski, Bejtulai, Ristevski, Trickovski, Hasani, Kostadinov, Velkovski, Spirovski, Avramovski, Churlinov, Ristovski

Allenatore: Angelovski